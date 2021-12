Simulador do IPTU em Goiânia confirma aumento elevado na periferia

O simulador online disponibilizado pela Prefeitura de Goiânia em seu site desde a noite de sexta-feira (3) para o contribuinte verificar o valor que será cobrado do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em 2022 confirma a tendência apontada pelo POPULAR após a aprovação do novo Código Tributário Municipal (CTM) no final de setembro de aumentos expressivos atingirem não apenas os imóveis residenciais mais valorizados localizados em condomínios fechados, mas também os com valor venal nas faixas intermediárias de alíquotas localizados fora da região centro-sul de Goiânia.

Enquanto boa parte dos imóveis residenciais localizados em bairros tradicionais e centralizados como os do Setor Bueno, do Jardim Goiás e do Setor Marista, terão redução no valor que virá no boleto do IPTU no começo do ano, quem mora em residências de classe média em bairros mais novos, como Residencial Eldorado, ou populares, como o Parque Atheneu, terão reajustes que poderão ser amortizados ao longo dos próximos anos.

Goiânia tem 44 pontos de risco para pedestres

Em pelo menos 44 pontos de alto fluxo de tráfego em Goiânia os pedestres atravessam as ruas sem a garantia mínima de segurança, de acordo com um levantamento feito pelo professor do curso de Engenharia de Trânsito do Instituto Federal de Goiás (IFG), Marcos Rothen. Ele, que também é engenheiro, acompanhou in loco vários locais das regiões Sul e Central da capital e constatou diversas falhas de infraestrutura ou de sinalização que colocam em risco os transeuntes durante as travessias. Há problemas desde a falta de faixa de segurança, a continuidade da sinalização, confusão nos alertas a quem passa ou até mesmo problemas de infraestrutura.

Neste último caso, Rothen aponta os viadutos construídos em Goiânia como um grande perigo aos pedestres, visto que não há qualquer barreira ou sinal que impeça as pessoas de atravessarem as avenidas de alto fluxo de carros nos locais em que foram construídas as obras de arte, como no cruzamento das avenidas 85 e T-63. Também na 85, entre a T-11 e a Mutirão, há faixas de pedestres duplicadas, mas sem a continuidade do outro lado da rua. Ou seja, uma delas, mais perto da T-11 está praticamente apagada, mas houve o corte no canteiro central permitindo a travessia, a outra, mais próxima da Mutirão, é bem visível, só que termina entre os dois sentidos da pista.

PL busca aliados de Bolsonaro em Goiás

Com a filiação de Jair Bolsonaro ao PL, a executiva da sigla em Goiás articula aproximação com parlamentares que apoiam a reeleição do presidente da República. O projeto também passa pela busca por fortalecimento de bloco de oposição ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), e de crescimento do PL no Estado, com foco em 2022.

Na Assembleia Legislativa de Goiás, Humberto Teófilo (PSL), Paulo Trabalho (PSL) e Eduardo Prado (DC) estão inclinados à filiação ao PL. Cláudio Meirelles (PTC) e Sérgio Bravo (PROS) também já receberam convite para integrar a legenda, mas dizem que ainda é cedo para tomar decisão.