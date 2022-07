Cidades Sinaleiro é instalado em cima de rampa de cadeirantes em Jataí Sinalização foi instalada recentemente após pista ser alterada, de mão dupla para única

Um semáforo foi instalado no meio de uma rampa para cadeirantes, em Jataí, no sudoeste de Goiás. A sinalização está na rua Deputado Honorato de Carvalho, um local de grande movimentação por ser um ponto comercial. Alguns comerciantes contaram que antes a pista era de mão dupla e agora passou a ser única. Por isso, foi preciso mudar a sinalização de trânsito no loc...