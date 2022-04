Cidades Sindepol se manifesta contra nomeação de comandante da PM para secretário de Segurança Pública Segundo fontes do Palácio, coronel Renato Brum seria o nome cotado para substituir Rodney Miranda, que deve sair candidato a deputado federal

O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Goiás (Sindepol) emitiu, nesta quinta-feira (31), uma nota contra a possível nomeação do comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), coronel Renato Brum, para o cargo de Secretário de Segurança Pública. Em matéria divulgada no O POPULAR nesta quarta-feira (30), o nome do militar foi apresentado p...