Cidades Sindicato entrará com representação contra colégio que demitiu professor após crítica de influencer Sindicato dos Professores de Goiás justifica que houve uma exposição vexatória do professor e distorção da finalidade da questão da prova aplicada

O Sindicato dos Professores do Estado de Goiás (SINPRO – GOIÁS) pede apuração para o Ministério Público de Goiás (MP-GO) e o Ministério Público do Trabalho (MPF) sobre demissão do professor de sociologia, Osvaldo Machado, no Colégio Visão, em Goiânia. Em nota, a associação repudia a divulgação de um vídeo do youtuber Gustavo Gayer, que faz críticas sobre a cond...