Cidades Sindsaúde aponta déficit de servidores em Cais de Goiânia Após visita, Sindsaúde/GO afirma que número de trabalhadores no Cais Campinas é insuficiente para suprir demanda. SMS nega desfalque no quadro de profissionais

O número de profissionais da saúde atuando no Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) Campinas, no Setor dos Funcionários, é insuficiente para o tamanho da demanda da unidade saúde. Foi o que constatou uma visita do Sindicato dos Trabalhadores (as) do Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás (Sindsaúde/GO) ao local nesta quarta-feira (5). De acordo com o rela...