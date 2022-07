A Prefeitura de Goiânia está oferecendo 981 vagas de emprego por meio do Sine Municipal. As funções com a maior quantidade de vagas disponíveis são para: atendente de telemarketing, motorista de ônibus urbano, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística e ajudante de obras.

Para se candidatar, o interessado deve comparecer à sede da plataforma, na Rua 1, Setor Central, com documentos pessoais, comprovante de endereço e carteira de trabalho.

O Sine disponibiliza diariamente todas as vagas no aplicativo Prefeitura 24 horas. Confira abaixo todas as oportunidades e quantidade de vagas disponíveis:

Vagas

Açougueiro (1)

Agente de pátio (1)

Ajudante de açougueiro (comércio) (1)

Ajudante de obras (25)

Ajudante de pintor (2)

Ajudante de serralheiro (1)

Alinhador de direção (1)

Almoxarife (2)

Analista contábil (1)

Analista de marketing (2)

Analista fiscal (economista) (1)

Armador de ferragens na construção civil (2)

Assistente administrativo (2)

Assistente de vendas (5)

Atendente balconista (2)

Atendente de balcão (3)

Atendente de farmácia – balconista (3)

Atendente de lanchonete (7)

Atendente de lojas (3)

Atendente de lojas e mercados (2)

Atendente de mesa (2)

Atendente de telemarketing (500)

Auxiliar administrativo (12)

Auxiliar contábil (2)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de cozinha (18)

Auxiliar de encanador (4)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de garçom (12)

Auxiliar de limpeza (58)

Auxiliar de linha de produção (25)

Auxiliar de logistica (30)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar de produção – na confecção de roupas (1)

Auxiliar de torneiro mecânico (4)

Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) (1)

Auxiliar técnico de manipulação em laboratório de farmácia (2)

Auxiliar técnico de refrigeração (2)

Borracheiro (4)

Borracheiro auxiliar (2)

Carpinteiro (obras) (3)

Carteiro (1)

Caseiro (1)

Chefe de cozinha (1)

Churrasqueiro (1)

Consultor de tecnologia da informação (1)

Consultor de vendas (10)

Contínuo (1)

Cortador de artefatos de couro (exceto roupas e calçados) (1)

Cozinheiro de restaurante (5)

Cozinheiro geral (5)

Cozinheiro industrial (1)

Desenhista de móveis (1)

Desenhista projetista de construção civil (2)

Eletricista (1)

Eletricista auxiliar (1)

Eletricista de instalações de prédios (6)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (4)

Encanador (4)

Encarregado de manutenção (1)

Encarregado de obras (4)

Enxugador e acabador na lavagem de veículos (2)

Estoquista (3)

Fiscal de prevenção de perdas (3)

Gerente de recursos humanos (1)

Gerente de vendas (1)

Impressor serigráfico (1)

Lavador de peças (1)

Lavador de veículos (1)

Lubrificador de máquinas (2)

Mecânico (6)

Mecânico de veículos (1)

Mecânicos de veículos automotores (2)

Mestre de obras (4)

Montador de móveis de madeira (2)

Motofretista (2)

Motorista de automóveis (2)

Motorista de caminhão (5)

Motorista de ônibus urbano (100)

Motorista entregador (3)

Office-boy (1)

Oficial de manutenção predial (1)

Operador de caixa (29)

Leia também:

Atacarejo oferta mais de 300 vagas em Goiânia

Goiás oferta 5 mil vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional