Após denúncia de que mais de 4 mil professores estão com os salários bloqueados, o Sindicato de Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego) conseguiu na Justiça o desbloqueio dos pagamentos. A decisão, que tem caráter de urgência, foi publicada na noite desta quarta-feira (1).

De acordo com o documento, que é assinado pelo juiz Wilton Muller Salomão, da 5º Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia, o desbloqueio deve ocorrer para aqueles professores que comprovarem seus trabalhos, mediante apresentação de comprovante de frequência.

“A urgência mostra-se evidente, vez que o bloqueio dos vencimentos inviabiliza a manutenção do servidor, sendo a remuneração um direito social garantido pela Constituição Federal”, escreve o Muller ao afirmar que é possível haver professores trabalhando que ainda não receberam os salários.

Em publicação oficial, o Sintego comemora a decisão e orienta que cada trabalhador formalize o pedido de desbloqueio. “Junte sua frequência, folha de ponto ou declaração de disposição”, especifica. Além disso, destaca que o salário é a forma como o profissional paga suas contas e “sobrevive”.

Relembre

Ao POPULAR, a presidente do Sintego, Bia de Lima, denunciou que mais de 4 mil professores da rede estadual estão com os salários de fevereiro bloqueados. “O trabalhador entra no sistema e consegue ver o contracheque, mas ele não o recebe até que a Secretaria de Educação o module”, explicou.

Na ocasião, a Seduc afirmou por meio de nota que o bloqueio ocorre quando o professor não informa onde atua. “A folha de pagamento fechou no dia 14 de fevereiro e os servidores que não estavam modulados tiveram seus pagamentos bloqueados”, enfatizou a pasta.

A Secretaria explicou que a modulação do professor envolve a escola e a coordenação regional de Educação (CRE) e que a inclusão dele na folha de pagamento ocorre quando ele está exercendo suas funções. “A Seduc esclarece que não é permitido por lei, pagar servidores que não estejam trabalhando”, disse.

O POPULAR tentou falar com a pasta por meio de ligação e mensagens na manhã desta quinta-feira (2) para tratar sobre a decisão judicial, mas obteve sucesso até a última atualização desta matéria. Entretanto, afirmou na nota de quarta-feira (1) que o desbloqueio ocorre em até 72h.

