Cidades Sistema de baixa pressão pode gerar pancadas de chuva em todas as regiões de Goiás Esse fenômeno se formou no Paraguai e segue sentido à região Sudeste do Brasil e favorece o aumento de nebulosidade no Estado

Nesta semana, o deslocamento de um sistema de baixa pressão pode provocar pancadas de chuvas isoladas, localmente fortes, acompanhadas de rajadas de vento e raios em todas as regiões de Goiás. Esse fenômeno se formou no Paraguai e segue sentido à região Sudeste do Brasil e favorece o aumento de nebulosidade no Estado. O boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidr...