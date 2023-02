Cidades Sistema inicia cadastro para usuários do Cartão Família Benefício concede uso a até 6 pessoas em viagem pagando só uma passagem. Utilização é para sábados, domingos e feriados

A partir deste sábado (11), as famílias da região metropolitana de Goiânia já podem se cadastrar no sistema de transporte coletivo para a utilização do Cartão Família, um serviço que permite o uso aos finais de semana e feriados por seis pessoas pagando apenas uma tarifa, no valor de R$ 4,30. Com o cartão, o grupo pode se locomover por até quatro vezes ao dia, mas é v...