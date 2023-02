O Ministério da Educação (MEC) divulgou a lista de vagas ofertadas por instituição, curso e estado para a primeira edição de 2023 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), programa que usa a nota do Enem como forma de ingresso em instituições públicas de ensino superior. Em Goiás, são ofertadas 6,8 mil vagas para 22 municípios. O número é menor se comparado ao 1º semestre de 2022, quando foram ofertadas mais de 7 mil vagas.

Ao todo, segundo o MEC, são 226.399 mil vagas oferecidas em 128 instituições públicas do Brasil, sendo 63 universidades federais e 6.402 cursos de graduação.

No site do Sisu, é possível conferir as vagas disponíveis por modalidade de concorrência, cursos, turnos, instituições e localização. O candidato, informa o MEC, tem a possibilidade de acessar a íntegra do documento de adesão de cada uma das instituições que fazem parte desta edição.

As inscrições começam em 16 de fevereiro e podem ser feitas virtualmente até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 24 de fevereiro.

Em Goiás, há vagas disponíveis para instituições nos seguintes municípios:

Águas Lindas de Goiás

Anápolis

Aparecida de Goiânia

Catalão

Ceres

Cristalina

Formosa

Goiânia

Goiás

Hidrolândia

Ipameri

Iporá

Itumbiara

Jataí

Morrinhos

Posse

Rio Verde

Senador Canedo

Trindade

Uruaçu

Urutaí

Valparaíso de Goiás

Leia também:

UFG aprova novo modelo de ingresso na graduação