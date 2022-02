Cidades Sisu abre inscrições para o primeiro semestre de 2022 Todos os estudantes que prestaram o Enem em 2021 podem se inscrever, com exceção daqueles que ou tiraram zero na redação ou não concluíram o ensino médio

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação abriu nesta terça (15) o período de inscrições para o primeiro semestre de 2022. Os candidatos terão entre os dias 15 e 18 de fevereiro para inserir a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na plataforma e aplicar para vagas em cursos de ensino superior. Candidatos de todo o país concorrem a quas...