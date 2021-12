Cidades Site fora do ar compromete emissão de nota fiscal eletrônica em Goiânia Prefeitura afirma que problema foi ocasionado por uma falha no sistema, que gerou a instabilidade do serviço

Os usuários do site da Prefeitura de Goiânia reclamaram nas redes sociais nesta quarta-feira (29), de instabilidade no sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas. No Twitter, o prefeito de Goiania, Rogério Cruz (Republicanos), respondeu ao questionamento do jornalista Jarbas Rodrigues Junior, confira: Jarbas, estamos cientes do problema e trabal...