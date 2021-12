Cidades Sites do Ministério da Saúde e do Conecte SUS saem do ar após suposto ataque hacker Grupo de hackers que teria feito a invasão pediu contato para devolver os dados

O site do Ministério da Saúde saiu do ar na madrugada desta sexta-feira (10) após um suposto ataque hacker. Ao tentar acessar o site, usuários encontraram um recado afirmando que os dados do sistema haviam sido copiados e excluídos e estavam nas mãos do grupo invasor. "Nos contate caso queiram o retorno dos dados", diz a mensagem. Minutos depois, o recado de...