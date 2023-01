Cidades Sob pressão, MEC segura trava a novos cursos Governo Lula terá desafio de reformular a regulamentação sobre a criação de cursos de medicina no país em meio cenário de disputas judiciais

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá o desafio de reformular a regulamentação sobre a criação de cursos de medicina no país em meio cenário de disputas judiciais, retomada do programa Mais Médicos e pressão de empresas educacionais de olho em um mercado lucrativo. A nova gestão do MEC (Ministério da Educação) revogou na primeira semana do ano uma port...