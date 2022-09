Cidades Sobe para 13 total de mortos em naufrágio no Pará Acidente com lancha foi perto da Ilha de Cotijuba

A Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup) confirmou, hoje (9), o resgate dos corpos de mais duas vítimas do naufrágio da lancha Dona Lourdes II, que afundou na manhã de ontem (10), perto da Ilha de Cotijuba, em Belém, no Pará. Ao menos 13 mortes já tinham sido confirmadas até esta manhã. Entre as vítimas, há dez mulheres, dois homens e uma criança. Nas pr...