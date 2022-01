Cidades Sobe para 4 número de regiões em situação de calamidade após avanço da Covid em Goiás Região Central, que engloba a região metropolitana de Goiânia, apresenta índices preocupantes, como de contágio e de sobrecarga do sistema de saúde das unidades públicas e privadas

O mapa de risco da Secretaria Estadual de Saúde mostra que, nesta semana, quatro regiões de Goiás estão em situação de calamidade em relação à Covid-19, o último nível da escala. Os dados foram atualizados nesta sexta-feira (28). Três delas são novas na comparação com a semana anterior. São as regiões de São Patrício 1, que inclui Ceres, Central, com cidades que e...