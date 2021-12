Cidades Sobe para 61 o número de casos de H3N2 em Goiás Maior concentração de registros ocorre em Rio Verde, seguido de Goiânia

Desde a segunda quinzena do mês de novembro deste ano até a manhã desta quinta-feira (22), a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) confirmou 61 casos de Influenza A H3N2 em todo o Estado. A maior concentração de registros ocorre em Rio Verde, com 33 casos de residentes identificados, e em Goiânia, com 18 casos de residentes do município, informou a pasta. “A circul...