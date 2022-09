Subiu para cinco o número de mortos em um acidente entre um carro e um caminhão na noite desta quarta-feira (21), na rodovia GO-060, no quilômetro 74, entre as cidades de Nazário e Turvânia. Segundo testemunhas, o caminhão trafegava sem iluminação no momento do acidente.

A Polícia Técnico-Científica disse que um dos veículos entrou na contramão de direção, invadindo a pista contrária. No entanto, ainda não é possível confirmar se o motivo do acidente teria sido por causa de uma ultrapassagem ou outro motivo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas estavam no carro, que pertence a Prefeitura de Turvânia e duas estavam no caminhão carregado de madeira.

O prefeito de Turvânia, Fausto Mariano, se manifestou nas redes sociais lamentando as mortes e decretou luto oficial de 7 dias. "Infelizmente, os perdemos e, hoje, está sendo um dos dias mais tristes das nossas vidas, pois, todos eram nossos amigos, com quem compartilhamos ótimos momentos e, eu, particularmente, manterei, para sempre, extraordinárias lembranças, pois, foram intensas convivências que tivemos ao longo de anos", escreveu o prefeito.

Confira os nomes das vítimas:

- Sirlene Maria de Araújo

- Ivani Vieira de Souza

- João Roberto Borges

- Gaspar Rosa de Jesus

- Gerson Francisco Oliveira

Nota completa do prefeito de Turvânia:

Meus irmãos turvanienses, a dor nos nossos corações é enorme em virtude da morte de 5 (cinco) amigos, no lamentável acidente automobilístico, na GO-060, entre os municípios de Turvânia-GO e Nazário-GO. Enfim, depois da pandemia, o mais trágico acontecimento da nossa história.

Infelizmente os perdemos e, hoje, está sendo um dos dias mais tristes das nossas vidas, pois, todos eram nossos amigos, com quem compartilhamos ótimos momentos e, eu, particularmente, manterei, para sempre, extraordinárias lembranças, pois, foram intensas convivências que tivemos ao longo de anos.

Nesse contexto, importante ressaltar, que todos eram muito queridos e admirados no município de Turvânia-GO.

Deus, por favor, tenha misericórdia de nós e conforte o coração dos familiares e amigos nesse momento de profunda dor, tristeza e angústia.

Fica decretado luto oficial de 7 (sete) dias no município de Turvânia-GO-GO em reconhecimento, admiração e profundo respeito a esses grandes turvanienses e suas respectivas famílias, as quais, já estão sendo confortadas pelo Senhor Jesus.

Fausto Mariano

Prefeito de Turvânia-GO.

