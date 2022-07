Sobe para dez o número de vítimas do acidente no restaurante Empório Saccaria, no Jardim Goiás, em Goiânia, durante o horário de almoço desta terça-feira (19). Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas sofreram traumatismo craniano e estão em estado grave.

Os bombeiros resgataram seis pessoas, sendo uma delas em estado grave, que foi encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiás (HUGO). Outras duas foram levadas para a Clínica do Esporte, duas para o Hospital de Acidentados e uma para a Unidade de Pronto Atendimento do Jardim América.

Além dessas, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também socorreu outras quatro vítimas, que foram encaminhadas para o HUGO. Entretanto, não informaram os nomes e o estado de saúde delas. “Não podemos divulgar sem autorização das vítimas ou familiares”, afirmaram através da assessoria.

De acordo com os testemunhas, o acidente foi provocado por uma idosa, de 64 anos, que dirigia um Ford Ecosport prata. Também informaram que ela teria passado mal, perdido o controle do veículo e invadido o restaurante. A motorista realizou o teste do bafômetro que deu resultado negativo para consumo de álcool, ela foi encaminhada para a Clínica do Esporte, no Setor Sul.

Trânsito

Neste momento, o trânsito na avenida Jamel Cecílio, no sentido GO-020/Setor Sul, está interditado para realizar a retirada do carro de dentro do restaurante. Vídeos gravados por clientes mostram que o restaurante estava cheio no momento do acidente, janelas quebradas e mesas e cadeiras espalhadas.

Acidente

Um Ford Ecosport invadiu o restaurante por volta das 12h. Imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que um veículo desgovernado invadiu o estabelecimento. Através das redes sociais, o Empório Saccaria informou estar prestando apoio aos feridos e familiares.

“Declaramos que prestamos todo o apoio e suporte aos feridos e suas famílias. Não autorizamos e nem incentivamos o uso de quaisquer imagens das vítimas, bem como do interior do estabelecimento”, publicaram no Instagram ao informar que o local permanecerá fechado hoje.

Confira a nota na íntegra:

O Empório Saccaria do Jardim Goiás vem, por meio deste, esclarecer sobre os acontecidos do dia 19/07/2022 no qual um veículo invadiu a área do nosso restaurante deixando clientes e colaboradores feridos.

Declaramos que prestamos todo o apoio e suporte aos feridos e suas famílias. Não autorizamos e nem incentivamos o uso de quaisquer imagens das vítimas, bem como do interior do estabelecimento.

Informamos aos nossos clientes que estaremos fechados hoje.

Lamentamos o ocorrido e esperamos o pronto restabelecimento das vítimas.

Atenciosamente, Empório Saccaria.

