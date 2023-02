Atualizada às 11h45

Moradores e empresários do Setor Santa Genoveva, em Goiânia, afirmam que uma sobrecarga de energia deixou o bairro sem luz e causou vários prejuízos com eletroeletrônicos nesta quarta-feira (1º). A suspeita é de que os problemas aconteceram após o fio da rede de baixa tensão arrebentar. Alguns danos chegam a R$ 20 mil.

À TV Anhanguera, os funcionários de uma empresa de calcário se assustaram com um barulho muito alto de estouro e com um cheiro forte de queimado logo em sequência, no início da manhã. “Quando descemos as escadas, tinha queimado o motor do portão eletrônico e todo o sistema de placa solar”, disse Anderson Pereira, administrador da empresa.

O dono da firma, Bruno Cunha, disse que a estimativa do prejuízo é de R$ 20 mil. “Além dos danos nas placas solares, os computadores também estavam ligados”, conta.

O pastor Douglas Carvalho disse que a queda de energia deixou sua igreja no escuro e queimou caixa de som e ar condicionado, além de danificar toda a iluminação do local.

Leia também:

- Homem é preso suspeito de tentar vender carros alugados em Goiânia para pagar dívida com facção

- Empresário é preso ao ser flagrado vendendo remédio controlado sem nota fiscal, diz polícia

- Justiça autoriza empresário de Goiânia a plantar e usar maconha para tratamento de saúde

Quatro máquinas de costura de uma empresa de uniformes esportivos também pararam de funcionar. Os proprietários disseram que para arrumar cada uma custa em média R$ 500. A costureira Mikaelly Arantes disse que viu um “pipoco” no fio e logo desligou todos os equipamentos das tomadas.

A TV Anhanguera informou que uma equipe da Equatorial Energia esteve no bairro e interrompeu o fornecimento de luz até descobrir o que provocou a sobrecarga.

Em nota, a Equatorial informou que ainda está apurando as causas do curto-circuito na rede, mas que todo o serviço foi normalizado no mesmo dia. A empresa pediu ainda que, em casos de fios partidos, as pessoas não devem se aproximar ou tocar na fiação para garantir a segurança de todos.

Como pedir ressarcimento à Equatorial por danos elétricos

Os clientes que tiverem algum equipamento danificado por problemas na rede elétrica por responsabilidade da concessionária podem entrar em contato com a empresa por meio do aplicativo Equatorial Goiás, disponível para download no Android e iOS; pela agência virtual no site; pelo Call Center 0800 062 01 96 ou em uma agência de atendimento presencial.

Confira a nota da Equatorial na íntegra

A Equatorial Goiás informa que o fornecimento foi integralmente normalizado ontem (1º) e que equipes da companhia realizaram todo o trabalho de inspeção e recuperação da rede para garantir o fornecimento aos clientes no menor prazo possível. A companhia destaca que está apurando as causas do curto-circuito na rede, mas reforça que todas as ações de manutenção já foram concluídas.

A companhia orienta, ainda, que em casos de fios partidos, as pessoas não devem se aproximar ou tocar na fiação para garantir a segurança de todos.

Sobre ressarcimentos, a Equatorial esclarece que ressarce danos elétricos, conforme resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O cliente pode entrar em contato com a empresa por meio do aplicativo Equatorial Goiás, disponível para download no Android e iOS; pela agência virtual no site www.equatorialenergia.com.br; pelo Call Center 0800 062 01 96 ou em uma agência de atendimento presencial.