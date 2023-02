A Polícia Civil ouviu, na última sexta-feira (3), uma mulher de 24 anos que denunciou ter sido estuprada pelo tio quando era criança. Ela seria a quarta vítima do homem de 52 anos, que foi preso suspeito de ter estuprado também suas duas filhas e uma outra sobrinha, em Anápolis.

De acordo com a delegada Isabella Joy, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), o suspeito teria usado do mesmo ‘modus operandi’ para abusar sexualmente das vítimas na infância.

Até o momento, a suspeita é de que o homem tenha abusado das duas filhas e duas sobrinhas. Porém, há a possibilidade de ele ter feito mais vítimas na família, que ainda não compareceram à delegacia.

Em depoimento após ser preso, o homem, que já passou por audiência de custódia, ficou em silêncio. O POPULAR não conseguiu identificar a defesa dele até a última atualização dessa reportagem.

Ele deve responder pelo crime de estupro de vulnerável contra cada uma das vítimas.

Os crimes

O suspeito foi preso na última quinta-feira (2) suspeito de estuprar duas filhas e uma sobrinha quando elas eram crianças, em Anápolis. Segundo a Polícia Civil, a denúncia foi feita por uma das vítimas, de 30 anos, após receber mensagens eróticas do próprio pai.

A delegada Isabella Joy conta que as vítimas foram abusadas quando criança mas, atualmente, todas são maiores de idade. Ela detalha que as filhas sofreram abusos desde criança até os 12 anos de idade, e que a sobrinha foi estuprada aos 12.

“Uma das filhas denunciou os abusos, pois ele começou a enviar mensagens para ela e para a irmã com cunho sexual. Nas mensagens, ele oferece dinheiro para ter relações sexuais com elas e diz que estava sonhando que estava mantendo relações sexuais com elas”, conta a delegada.

Segundo a investigadora, a vítima chegou a contar para a mãe sobre os abusos quando era criança, mas que ela não denunciou. “Ele parecia ser um homem agressivo e praticava violência psicológica com as meninas. Não sabemos se a mãe não denunciou por isso ou se foi conivente”, informa.

