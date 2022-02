Cidades Socorristas reforçam cuidados com crianças para evitar acidentes Ocorrências com público infantil aumentou na pandemia. Profissionais orientam medidas de prevenção e também de primeiros socorros para possíveis situações de perigo

O número de atendimentos a crianças aumentou na pandemia. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás revelam a informação e atribuem o acréscimo à inquietude desta faixa etária devido aos anos da pandemia da Covid-19. Os profissionais também orientam que diante do cenário, adultos precisam estar mais atentos às...