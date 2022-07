Cidades Soldado da PM morre depois de sofrer grave acidente em treinamento do Giro na GO-020 Policial chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele participava do 15° Curso de Intervenção Rápida Ostensiva e o acidente ocorreu durante estágio operacional

O soldado da Polícia Militar Wesley Almeron Silva de Oliveira, de 25 anos, morreu neste sábado (16) durante um treinamento com motocicleta do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro). O procedimento foi realizado na GO-020, em Bela Vista de Goiás, na região metropolitana de Goiânia. Nascido no Acre, Wesley participava do 15° Curso de Intervenção Rápida Ostens...