Um soldado do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (BPEB) virou réu depois de ser preso por roubar três corotes de pinga e dois energéticos em um mercado de Alexânia, na região do Entorno do Distrito Federal. De acordo com informações do processo na Justiça de Goiás, Jacó Alessandro Batista Caetano, de 25 anos, teria ameaçado a atendente com uma faca depois que ela se negou a vender ‘fiada’ os produtos. A prisão aconteceu no dia 2 de fevereiro deste ano.

Relatos dos autos do processo mostram que o acusado tentou fugir do local, mas foi preso pela Polícia Militar. Agora, o jovem de 25 anos foi encaminhado para uma unidade de presídio do Batalhão da Guarda Presidencial, e responde judicialmente pelo crime de roubo majorado.

De acordo com informações do Comando Militar do Planalto, Jacó teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva após audiência de custódia no dia 4 de fevereiro. O militar tentou escapar da prisão no dia 27 de fevereiro, mas foi detido pela equipe de plantão na carceragem do Batalhão da Guarda Presidencial.

O Comando Militar do Planalto informa ainda que foi aberto um processo administrativo para apurar a conduta do militar e possíveis penalidades ao soldado.

A reportagem tentou contato com a defesa de Jacó, mas não obteve posicionamento até a postagem deste texto.

Passagem anterior

O nome de Jacó Alessandro já consta nos sistemas judiciais do Estado. O soldado possui em andamento processo por violência doméstica contra a mulher. O caso teria acontecido em 14 de dezembro do ano passado. O suspeito teria agredido a mulher no meio da rua em Alexânia. De acordo com o processo, a vítima precisou ficar internada no hospital por conta de ferimentos nas costas e braços.

Apesar de ter sido solto após audiência de custódia, o homem deve cumprir medidas cautelares por conta desse crime. Jacó está proibido de frequentar bares, prostíbulos, boates e festas, além de ser forçado a se recolher em casa durante o período noturno e folgas.

Leia também:

- Justiça mantém prisão de policial civil suspeito de atirar em bombeiro após briga de trânsito

- Três PMs são presos por morte de jovem atingido por 15 tiros