Cidades Soldado preso por chacina em Goiás é liberado para fazer prova de cadete da PM Ítallo Vinícius de Almeida é acusado junto com outros seis policiais pela morte de quatro pessoas ao entrarem em uma chácara em Cavalcante em janeiro. O grupo se encontra preso desde o final de fevereiro no presídio militar de Goiânia

Preso desde o final de fevereiro junto com outros seis policiais militares pela morte de quatro pessoas em uma chácara em Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, o soldado Ítallo Vinícius Rodrigues de Almeida, de 25 anos, foi liberado pela Justiça para fazer a prova para o cargo de cadete da Polícia Militar no próximo domingo (17). Ele será escoltado pela equipe do presídio m...