Cidades Sonho do filho biológico fica mais perto com aperfeiçoamento de laboratório de reprodução da UFG Equipamento melhora serviços oferecidos pelo SUS no Laboratório de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas

Projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás (UFG), o Laboratório de Reprodução Humana (LabRep), do Hospital das Clínicas (HC), criado há mais de três décadas, é referência no Centro-Oeste não apenas como um centro de formação e pesquisas, mas de fortalecimento do sonho da maternidade para mulheres que não podem ter acesso a serviços similares privados. Fruto...