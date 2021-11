Cidades SP é o 1º estado a ter mais de 70% da população com vacinação completa Considerando apenas a população paulista acima de 18 anos, esta taxa sobe para 90,11%. Depois de SP, Mato Grosso do Sul é o estado com a segunda maior cobertura vacinal

São Paulo é o primeiro estado do país a atingir mais de 70% da população com vacinação completa contra a Covid-19. Na manhã desta quarta (10), o estado atingiu 70,96% da população nessa situação, o que representa 32,8 milhões de pessoas que tomaram as duas doses da vacina ou o imunizante de dose única. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde. No país, o índ...