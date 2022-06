Cidades STF derruba cobrança de taxa extra em cartórios goianos Supremo Tribunal Federal (STF) define, em sessão virtual, que artigos de lei que criou encargo adicional de 40% em serviços cartoriais fere a Constituição Federal

O Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão plenária virtual concluída na segunda-feira (20), declarou parcialmente inconstitucional o artigo 15 da Lei Estadual 19.191/15, que prevê a cobrança extra de 40% sobre taxas pagas por serviços cartorários em Goiás. Com a decisão, seis órgãos ou entidades perdem o direito de receber parte do que vem sendo arrecadado no ser...