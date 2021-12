Cidades STF derruba, em liminar, corte em conselho nacional ambiental Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) havia sido reduzido por Salles e Bolsonaro, em 2019; entidades civis foram escanteadas

A ministra Rosa Weber, do STF (Supremo Tribunal Federal), por meio de decisão liminar, derrubou, nesta sexta (17), a modificação no Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) feita por Jair Bolsonaro e Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente. Com a mudança realizada em 2019, cadeiras para entidades civis foram cortadas e o governo federal ganhou maior presença e...