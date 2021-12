Cidades STF nega soltura de agricultor apontado como mandante das mortes de advogados, em Goiânia Uma das vítimas, Marcus Aprígio Chaves é filho do desembargador Leobino Valente Chaves, ex-presidente do Tribunal de Justiça de Goiás

O agricultor Nei Castelli teve o pedido de soltura negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes nesta sexta-feira (17). Nei é apontado pela polícia como mandante dos assassinatos dos advogados Marcus Aprigio Chaves, 41, e Frank Alessandro Carvalhaes de Assis, 47, no escritório onde eles trabalhavam, no setor Aeroporto, em Goiânia. O crime ...