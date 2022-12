Cidades STF suspende reajuste no Entorno do Distrito Federal Justiça acata pedido do governo de Goiás contra decisão do GDF sobre sistema interurbano que já operava com novos preços desde domingo (4)

O reajuste tarifário do sistema de transporte coletivo interurbano no Entorno do Distrito Federal (DF) foi suspenso por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça. O aumento tinha sido anunciado pelo Governo do DF (GDF) na última sexta-feira (2), com os novos valores, que aumentaram entre 25% e 26%, passando a valer no domingo (4). A questão é...