STJ mantém arquivada investigação contra Padre Robson por supostos desvios de dinheiro da Afipe

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve arquivado o inquérito que investigava o Padre Robson de Oliveira por supostos desvio e lavagem de dinheiro da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe). O pedido do Ministério Público de Goiás (MP-GO), de relatoria do ministro Olindo de Menezes, foi rejeitado na tarde desta terça-feira (15) pela quarta vez. Em 6 de outubro de 2020, o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) determinou o trancamento do inquérito policial por...