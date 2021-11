Cidades STJ mantém prisão de empresários acusados de fraude em aquisição de medicamentos em Formosa Decisão do ministro João Otávio de Noronha indeferiu o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Claudio Santana dos Santos

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, na última quarta-feira (3), manter a prisão dos dois empresários acusados de fraude na aquisição de medicamentos superfaturados no município de Formosa, no Entorno do Distrito Federal. A decisão do ministro João Otávio de Noronha indeferiu o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Claudio Santana dos Santos. O...