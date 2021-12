Cidades STJ mantém trancamento de investigação contra padre Robson Decisão foi unânime em processo que apura desvio de dinheiro. Outra decisão proferida nesta semana, favorável ao religioso, impede que provas colhidas na Operação Vendilhões, sejam compartilhadas em apuração contra improbidade administrativa

A investigação contra padre Robson de Oliveira no processo que apura desvio de dinheiro da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) continua trancada. Essa foi a decisão unânime da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferida na tarde desta terça-feira (14), mas ainda cabe recurso. O Ministério Público Estadual ainda não foi notificado e não informou se v...