Cidades STJ suspende eventos em São Miguel do Araguaia que custariam mais de R$ 900 mil Suspensão retoma os efeitos da decisão em 1ª instância obtida pelo MP-GO em junho deste ano e que havia sido derrubada por recurso da prefeitura

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) acatou pedido do Ministério Público de Goiás (MP-GO) e suspendeu o uso de mais de R$ 900 mil para a realização de dois eventos em São Miguel do Araguaia, na região Oeste de Goiás: a Expoagro SMA e o Carnaraguaia.​​​​​​​​​ A suspensão retoma os efeitos da decisão em 1ª instância obtida pelo MP-GO em junho deste ano e que havia sido derrubada por recurso da prefeitura do município. De acordo co...