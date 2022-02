Cidades Submarino e Americanas sofrem ataque hacker e saem do ar Plataformas teriam sido atacadas pelo grupo LAPSUS$, que também assumiu a autoria da invasão ao Ministério da Saúde

As plataformas de vendas online Submarino e Americanas apresentaram instabilidade durante toda a manhã e parte da tarde deste sábado (19). O motivo seria um suposto ataque hacker realizado pelo grupo LAPSUS$, que também assumiu a autoria da invasão do site do Ministério da Saúde em dezembro de 2021. Em seu canal no Telegram, o grupo enviou uma mensagem em inglês ironizando o...