Um subtenente da Força Aérea Brasileira (FAB) foi preso em flagrante na última sexta-feira (9) por suspeita de dirigir bêbado, em Anápolis. Ele causou um acidente de trânsito quando bateu em um carro que estava estacionado na Avenida José Paranhos.

O militar José Osvaldo Bettoni de Oliveira foi enquadrado no art.. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata de embriaguez ao volante com pena prevista de detenção de seis meses até três anos, além multa e suspensão ou proibição de se obter carteira de motorista. O subtenente pagou fiança e foi liberado.

Por meio de nota, a Base Aérea de Anápolis disse que está acompanhando a elucidação dos fatos sobre a ocorrência envolvendo um militar reformado da Instituição e que colabora com as autoridades policiais responsáveis pelo caso.

A reportagem questinou a FAB a respeito do caso e até a última atualização não obteve retorno.

