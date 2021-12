Cidades Sul-africano procurado pela Interpol suspeito de fraude bilionária é preso em Goiânia Homem estava escondido na capital e, por meio de informações repassadas pela Polícia Federal (PF), passou a ser monitorido pela Polícia Militar de Goiás (PM-GO) durante dois dias

Um foragido internacional foi preso em Goiânia, no Alto da Glória, na noite desta quarta-feira (29). O homem, natural da África do Sul, estava sendo procurado pela Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) desde 2019, acusado de liderar um esquema de fraudes e golpes bilionários no país africano. O suspeito estava escondido em Goiânia e, por...