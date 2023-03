Uma mulher foi presa suspeita de colocar fogo no carro do ex-companheiro na noite deste sábado (4), na Avenida Milão, no Setor Jardim Europa, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), o dono do carro GM Corsa contou que a ex-mulher teria ficado enfurecida por ele não querer retomar o relacionamento.

De acordo com a ocorrência, a mulher confessou aos policiais que colocou fogo no carro do ex-companheiro, mas disse que estava arrependida. O POPULAR não localizou a defesa para se manifestar sobre a prisão até a publicação desta matéria.

Segundo consta no processo da Justiça de Goiás, a mulher foi presa por causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. O crime é previsto no artigo 250 do Código Penal.

O carro estava estacionado na calçada, em frente um estabelecimento comercial. A PM informou que o fogo atingiu a fachada do comércio, mas não danificou o interior do imóvel. O veículo ficou totalmente destruído.

