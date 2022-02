Cidades Suspeita de ser a mandante de triplo homicídio em Leopoldo de Bulhões é presa As investigações continuam para entender o que levou ao assassinato de Suzana Vilefort, do namorado dela, Denismar Ricardo, e da filha Jéssica Vilefort

A mulher suspeita de ser a mandante de um triplo homicídio ocorrido no dia 2 de fevereiro deste ano, em Leopoldo de Bulhões, município na região central do estado, foi presa na manhã desta segunda-feira (14). A prisão vem 10 dias após o homem acusado de cometer o crime, supostamente a mando da suspeita, se entregar à Polícia Civil, o que ocorreu na noite de 3 de fevereiro, em Alexânia. De acordo com o delegado Vander Coelho, as investigações continua...