Um homem de 19 anos foi preso suspeito de agredir a mulher e fugir com o filho do casal, em Goiânia. A mãe da vítima abordou a equipe em patrulhamento na noite da última terça-feira (21) e denunciou que a filha estava sendo agredida pelo companheiro.

Quando os policiais chegaram até a residência do casal, encontraram a mulher com uma lesão no rosto próxima ao olho direto. A vítima, de 24 anos, contou à polícia que o marido bateu nela e depois fugiu com o filho do casal.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a busca pelo suspeito foi iniciada no mesmo momento e ele foi localizado a poucas quadras da residência, na Rua Juscelino Kubitschek, Setor Jardim Presidente.

O homem foi encaminhado para a Delegacia Especializada Em Atendimento À Mulher (Deam) de Goiânia. De acordo com o advogado do suspeito, ele passou por audiência de custódia na última quarta-feira (22) e aguarda o julgamento em liberdade provisória.

Ele pode responder pelos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal por violência doméstica contra a mulher. A pena pode chegar a cinco anos de reclusão.