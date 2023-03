Um homem foi preso em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, suspeito de comprar quase 600 metros de fios de cobre furtados da subestação da Equatorial, em Planaltina de Goiás. Segundo a Polícia Militar (PM), mais de 80 mil pessoas ficaram sem energia elétrica em onze municípios ao redor da cidade. O crime aconteceu no último domingo (26).

Segundo o tenente-coronel, Alexandre Saliba Sales, os municípios afetados foram Iaciara, Flores de Goiás, São Domingos, Alvorada do Norte, Campos Belos, Posse, Mambaí, Alto Paraíso de Goiás, Monte Alegre, Vila Boa, Sítio D'Abadia.

“As equipes do Batalhão Rural estão tendo um cuidado com casos como esse, nas últimas semanas vários estão acontecendo, então criamos a Operação Eletro Alvo. Nesse caso em específico, mais de 80 mil pessoas ficaram horas sem energia, isso é muito sério”, contou.

O suspeito de receptação foi preso na última quarta-feira (1º), porém o autor do furto ainda não foi localizado. Segundo a corporação, parte dos materiais foram recuperados e estão avaliados em R$ 50 mil.

Como os nomes dos suspeitos não foram divulgados, o POPULAR não conseguiu localizar as defesas deles para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem.

Em nota, a Equatorial explicou que o fornecimento de energia na cidade foi interrompido por cerca de uma hora e que está trabalhando "em parceria com as autoridades policiais do estado para identificar casos de furtos e desvios de materiais" (confira a nota na íntegra).

Outras operações

Já nesta quinta-feira (2), dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil contra suspeitos de furtar fios de energia. A ação aconteceu em Firminópolis, na região central de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, o crime teria acontecido em uma fazenda em Paraúna, no sul goiano, e causado um prejuízo estimado em R$90 mil.

Confira a nota da Equatorial na íntegra:

"A Equatorial esclarece que está trabalhando em parceria com as autoridades policiais do estado para identificar casos de furtos e desvios de materiais. Sobre a situação mencionada, a companhia destaca que segue em contato com a delegacia local prestando todo suporte necessário. A empresa informa, ainda, que o caso aconteceu no último domingo (26) e impactou o fornecimento de energia por cerca de uma hora."