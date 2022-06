Cidades Suspeito de abusar sexualmente de criança de 11 anos é preso em Aparecida de Goiânia Detido é familiar da criança e, durante a madrugada, teria ido ao quarto da vítima para acariciar as partes íntimas dela

Um homem de 22 anos foi preso, neste sábado (4), suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 11 anos em uma casa do setor Cidade Vera Cruz, em Aparecida de Goiânia. As informações da Polícia Militar (PM) apontam que ele é familiar da vítima. Ele deve responder pelo crime de estupro de vulnerável. A mãe da menina contou aos policiais que o suspeito é primo do pad...