Cidades Suspeito de agarrar crianças e tocar suas partes íntimas, em Itaberaí, é indiciado por estupro Segundo a polícia, indiciado tinha como prática atacar crianças desacompanhas na rua

A Polícia Civil concluiu as investigações e indiciou, em dois inquéritos, um homem de 61 anos por estupro de vulnerável contra duas crianças de 7 e 9 anos, em Itaberaí. Joaquim Santana de Oliveira é suspeito de ter, em diferentes datas, agarrado as crianças e as beijado à força, além de passar a mão nas partes íntimas delas. Um vídeo mostra quando ele ataca uma vítima e...