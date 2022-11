Cidades Suspeito de agredir e passar com carro várias vezes sobre homem é preso em Goiânia; vídeo Vítima foi agredida por dois homens com golpes na cabeça com uma chave de roda e com socos antes de ser atropelada; outro suspeito pelo crime já tinha sido preso

Atualizada às 11h46 de 26/11/2022 Mariano Paciente da Silva Neto, de 31 anos, apontado pela polícia como o segundo suspeito de participar do assassinato de Ramon Nunes da Conceição, de 34 anos, na última quarta-feira (23), no Setor Faiçalville, em Goiânia, foi preso pela Polícia Civil (PC) nesta sexta-feira (25). Mariano tinha fugido depois do crime. A v...