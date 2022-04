Cidades Suspeito de agredir esposa com tijoladas é preso em Goianésia Inconformado com fim do relacionamento e embriagado, homem pulou o muro da casa com um tijolo na mão, encurralou vítima quando ela saía do banho e depois começou a agredi-la na cabeça

Um homem de 32 anos foi preso suspeito de agredir com um tijolo a esposa, de 38 anos, nesta quarta-feira (27), em Goianésia. Segundo a Polícia Civil (PC), ele não aceitava o fim do relacionamento. A PC informou que, embriagado, o homem pulou o muro da casa da vítima com um tijolo na mão. Em seguida, encurralou a mulher quando ela saiu do banho e começou a agredi...