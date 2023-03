Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Posse, no Nordeste de Goiás, suspeito de agredir, torturar psicologicamente e manter relações sexuais forçadas com sua ex-companheira. Ao ser localizado após a denúncia da vítima, o homem desobedeceu as ordens policiais e resistiu à prisão.

Conforme informou a corporação, a ex-companheira do suspeito foi até a delegacia do município, na quarta-feira (1º), para denunciá-lo. Ela contou aos policiais que, na noite anterior, o suspeito entrou em sua casa à força e a agrediu. Ele também teria quebrado o celular da vítima, e a ameaçado de morte, caso não reatasse o relacionamento. Por fim, a mulher contou que o ex ameaçou divulgar imagens e vídeos íntimos para todos os seus familiares.

O suspeito foi encaminhado para o presídio municipal, onde permanece à disposição da Justiça. Ele poderá responder pelos crimes de lesão corporal por razões de gênero, violência psicológica, ameaça, dano qualificado, desobediência e resistência à prisão.

Como o nome do investigado não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar sua defesa.

Operação Átria

A prisão do suposto agressor faz parte da “Operação Átria”, uma ação nacional de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, que ocorrerá durante o mês de março. Trata-se de uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que reúne as polícias Militar, Civil, Técnico-Científica e Penal, entre outros órgãos do Governo de Goiás.