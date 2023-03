Um homem suspeito de agredir a mulher e colocá-la à força dentro de um carro furtado foi morto ao tentar fugir da polícia em Goiânia. À Polícia Militar, a mulher, que tem duas filhas, contou que o suspeito a agrediu, raspou o cabelo dela e a arrastou para dentro do carro.

O caso aconteceu no sábado (4), no setor Morada do Sol. O tenente da PM Fabiano Magalhães informou que a equipe recebeu a denúncia sobre o carro furtado e, quando localizaram o suspeito, ele fugiu no veículo.

Após bater em uma viatura, o suspeito saiu do carro e correu para dentro de uma mata. Segundo a PM, o homem atirou contra os policiais que foram atrás dele e a equipe efetuou os disparos.

O g1 questionou a PM se o homem foi encaminhado para um hospital ou morreu no local, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.

Segundo a mulher, o homem era violento e estava sob efeito de drogas. A polícia apreendeu o carro, a arma de fogo e munições.

