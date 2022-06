Cidades Suspeito de ameaçar adversário em jogo de futebol é preso em Chapadão do Céu De acordo com a vítima, o homem o ameaçou de morte e disse que só não ia matá-lo ali mesmo porque estava acompanhado da esposa e da filha pequena

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de ameaçar de morte o adversário de uma partida de futebol em Chapadão do Céu, no Sudoeste Goiano. O episódio aconteceu no último domingo (12) e o homem foi preso na segunda-feira (13). Após prestar depoimento e negar ter cometido o crime, foi liberado em seguida. Após a partida de futebol amador se encerrar, um dos...