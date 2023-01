Cidades Suspeito de aplicar golpes com notas falsas de R$ 200 em Aparecida é procurado pela polícia Até o momento, foram confirmadas duas vítimas

Atualizada às10h09* Um homem suspeito de praticar crimes de estelionato em Aparecida de Goiânia é procurado pela polícia. Segundo as investigações, ele utiliza notas falsas de R$ 200 para enganar as vítimas. A Polícia Civil apurou que o homem, ainda não identificado, com idade entre 40 e 50 anos, agia se aproximando das vítimas, geralmente perto de agên...